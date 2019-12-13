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Dakika dakika listesi: AFAD ve son depremler 13 Aralık

listesi, sismik olarak oldukça aktif bir ülke olan ülkemizde vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında yer alıyor. Bilindiği gibi, Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı bulunuyor; bunlar üzerinde de hemen hemen her saat başı irili ufaklı birçok sarsıntı oluşuyor. Böyle olunca da, 'En son nerede oldu oldu?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. İşte, 13 Aralık 2019 Cuma günü için AFAD ve son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 11:18
Dakika dakika son depremler listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık

Avrasya levhası, Arap levhası ile Afrika levhası arasında yer ülkemiz sınırları içerisinde, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları da bulunmaktadır. Bu da, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde irili ufaklı birçok sarsıntının oluşmasına kaynaklık etmektedir. Ülkemizin böylesine bir deprem kuşağı içerisinde yer aldığı düşünüldüğünde de, 'Deprem mi oldu?' sorusunun yanıtı gün içerisinde sıklıkla araştırılmaktadır. Bilindiği gibi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile gerçekleşen bütün sarsıntılara yönelik bilgi edinilebiliyor.

SON DEPREMLER 13 ARALIK

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddeti (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, en son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

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Dakika dakika son depremler listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık
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