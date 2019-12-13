Dakika dakika son depremler listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık

Avrasya levhası, Arap levhası ile Afrika levhası arasında yer ülkemiz sınırları içerisinde, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları da bulunmaktadır. Bu da, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde irili ufaklı birçok sarsıntının oluşmasına kaynaklık etmektedir. Ülkemizin böylesine bir deprem kuşağı içerisinde yer aldığı düşünüldüğünde de, 'Deprem mi oldu?' sorusunun yanıtı gün içerisinde sıklıkla araştırılmaktadır. Bilindiği gibi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile gerçekleşen bütün sarsıntılara yönelik bilgi edinilebiliyor.

SON DEPREMLER 13 ARALIK

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddeti (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, en son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER