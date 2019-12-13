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Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu'da Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.12.2019 09:12 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 09:13
Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Muş ve Hakkari çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis görülecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 6, Bitlis'te 1, Hakkari'de 4 ve Muş'ta 6 derece olması bekleniyor.

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Doğu'da buzlanma ve don uyarısı
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