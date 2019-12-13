Ecem ve babaannesi kaza kurbanı

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Edirne'nın Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde C.Y.'nin kullandığı araç, okul çıkışı eve gitmek için trafik ışıklarında bekleyen Kırcasalih Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ecem Akgün (11) ile ile babaannesi Emine Akgün'e çarptı. Kazanın ardından bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ecem ve babaannesine müdahale ederken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Ecem Akgün, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybederken babaannesi Emine Akgün ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, sürücü C.Y.'yi gözaltına aldı.