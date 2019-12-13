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'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Adli Tıp Kurumu, 'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.12.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 16:20
Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Fatih'teki apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

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Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu. 4 kardeşin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Kardeşlerin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

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Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi
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