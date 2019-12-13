İSPARK’ta ilk bir saat 12.50 TL oldu

İBB

BUGÜN NELER OLDU

CHP'liİBB yönetimi Avrupa ve Anadolu yakaları için ayrı ayrı zam kararları aldı. Ağaç budamadan çevre korumaya, otoparklardan mezarlıklara kadar yüzde 15 zam uygulandı. Kapalı katlı otoparkların ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.50 liraya çıktı. Yine yol kenarı otoparklarında ise 12 TL'lik ücret 14 TL'ye yükseltildi. CHP'li İBB tarafından hazırlanan zam tarifelerinden mezarlıklar da nasibini aldı. Tabutlu defin 300 TL'den 350 TL'ye yükseltildi. Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe, Zincirlikuyu, Ulus ve Aşiyan'ın içinde bulunduğu 1'inci bölge mezarlıklarda boş mezar yeri 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi. İkinci grupta yer alan boş mezarlık bedeli ise 12 bin TL'den 14 bin TL'ye çıktı.İBB, İstanbullunun arazilerini satışta hız kesmiyor. 2020 bütçe görüşmelerinde Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik ve Zeytinburnu'nda konut alanında kullanılmak üzere boş arazileri satmak için meclisin onayına sunacak. İBB yönetimi İBB Meclisi tarafından yeşil alana çevrilen 295 bin metrekare alanı imara açmak için meclise geri göndermişti.