SON DAKİKA HABER: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Prof. Dr. Hüseyin Toros'dan kar yağışı açıklaması geldi!

Geçen yıl 12 Aralık'ta lapa lapa kar yağarken bu yıl İstanbul'da hava 9 derece ve güneşli seyretti. Geçen yıl, lapa lapa kar yağışının görüntülendiği insanların yürümekte dahi zorlandığı Beylikdüzü metrobüs üst geçidinde bugün güneşli hava altında yürüyenler görüntülendi.

"90'LI YILLARDA SUSUZ DÖNEMİ YAŞAYANLARI KASIM AYININ VE BU AYIN YAĞIŞSIZ GEÇMESİ KORKUTUYOR"



İstanbul Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Toros, son 9 yılın en sıcak ve kurak aylar olarak tarihe geçtiğini belirterek, şunları söyledi: "Geçtiğimiz Kasım ayı çok sıcak ve kurak geçti. 2010 yılı sonrası en sıcak ve kurak ay olarak tarihe geçti. Türkiye genelinde de bu şekilde. 90'lı yıllarda susuz dönemi yaşayanları kasım ayının ve bu ayın yağışsız geçmesi korkutuyor. İstanbul'da yağan yağışların yüzde 15'i Aralık ayında yağıyor. Yüzde 12'si de Kasım ayında yağıyor. Yani İstanbul'a yıl boyunca yağması gereken yağışın çeyreği kasım ve aralık ayında yağıyor. Ancak bu yıl bunu göremiyoruz. Şu an günlük güneşlik bir hava var. Gömlekle dolaşan insanları görüyoruz. Halbuki bu tarihlerde insanların mont içinde soğukla karşı kaşıya kalması gerekiyordu"