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'dan korkunç haber: Lüks rezidansta dehşet! Öldürdü, banyoda bavulun içine koyup...

İki çocuk babası bir şahıs, 30 yaşındaki ile alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladın. Didem Mengü bu rezidans dairesinde dehşeti yaşadı! Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulselam G., Didem'in saçını tutarak evin duvarına ve yere vurmaya başladı. Başına aldığı şiddetli darbeler nedeni ile Mengü geci şekilde can verdi. İşte haberinin dehşet verici detayları...

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 13.12.2019 08:28 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 08:29
İstanbul'dan korkunç son dakika haber: Lüks rezidansta dehşet! Öldürdü, banyoda bavulun içine koyup...

'dan dehşet verici bir haberi geldi. Lüks bir rezidansta önceki gece yaşanan vahşetin detayları ortaya çıktı. Müteahhitlik yapan iki çocuk babası Abdulselam G., adlı kadınla rezidansta buluştuktan kısa bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulselam G. Didem Mengü'yü dövmeye başladı. Burada dehşeti yaşayan kadını saçlarından tutarak başını duvarlara ve yere vurduktan sonra Didem Mengü feci şekilde hayatını kaybetti. Şahsın kendini ihbar etmesi üzerine polis zanlıyı yakaladı.

Olayın günyüzüne çıkan detayları ise okuyanları dehşete düşürüyor.

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İstanbul'dan korkunç son dakika haber: Lüks rezidansta dehşet! Öldürdü, banyoda bavulun içine koyup...
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