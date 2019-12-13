İstanbul'dan korkunç son dakika haber: Lüks rezidansta dehşet! Öldürdü, banyoda bavulun içine koyup...

İstanbul'dan dehşet verici bir son dakika haberi geldi. Lüks bir rezidansta önceki gece yaşanan vahşetin detayları ortaya çıktı. Müteahhitlik yapan iki çocuk babası Abdulselam G., Didem Mengü adlı kadınla rezidansta buluştuktan kısa bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulselam G. Didem Mengü'yü dövmeye başladı. Burada dehşeti yaşayan kadını saçlarından tutarak başını duvarlara ve yere vurduktan sonra Didem Mengü feci şekilde hayatını kaybetti. Şahsın kendini ihbar etmesi üzerine polis zanlıyı yakaladı.

Olayın günyüzüne çıkan detayları ise okuyanları dehşete düşürüyor.