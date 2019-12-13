Kış lastiği uygulaması başladı! Kış lastiği hangi araçlara mecburi? Cezası ne kadar?

Kış lastiği hangi araçlarda mecburi sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Özellikleri, yapıları gereği yazın ısınan zeminle kışın ıslak ve donuk olan zeminde aynı performansı gösteremezler. Bu nedenle bileşimlerinde kullanılan malzemelerin ve oluk adı verilen desenlerinin farklı mevsimlere göre optimize edilmesi, başka bir deyişle kışa ayrı yaza ayrı lastik üretilmesi gerekir. Peki, Kış lastiği hangi araçlarda mecburi? Kış lastiği uygulaması hangi tarihlerde başlıyor? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?

1 Aralık 2019 tarihi itibariyle takılacak ve 2020 yılında da devam edecek olan kış lastiği uygulaması, Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU OLACAK?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

Kış mevsimi koşullarının günlük hayatı olumsuz yönde etkilediği illerde şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Uygulama kapsamında kış lastiği takmayan sürücülere 625 lira ceza kesilecek.

Türkiye genelinde kış lastiği takmayan 1742 araca cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarını ve trafik kazası neticesi ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 3-8 Aralık'ta yurt genelinde kış lastiği kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 1742 araçta kış lastiği kullanılmadığı belirlenerek 625'er liralık cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, 28 bin 63 trafik kural ihlali tespit edilerek trafik cezası yazıldı, 1935 araç trafikten men edildi.