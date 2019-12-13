Kıyamete Bir Kala filmi oyuncuları ve konusu! Kıyamete Bir Kala nerede çekildi?

Dünyanın felakete sürüklenişini konu edinen Kıyamete Bir Kala filmi, bu akşam televizyon ekranında yerini alacak. 13 Aralık Cuma akşamının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olması beklenen filmin konusu ve oyuncuları, henüz yayın saati gelmeden araştırılmaya başlandı. Saatlerin 23:15'i göstermesiyle birlikte Show TV ekranından izleyici ile buluşacak Kıyamete Bir Kala filminin konusu ve oyuncularının yanı sıra IMDb puanı da merak ediliyor. Bu akşamı televizyon karşısında keyifli bir şekilde geçirmek isteyenler, önceden film hakkında araştırma yapıyor. Peki orijinal ismi La Apocalypse olan Kıyamete Bir Kala filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte film hakkında merak edilenler…

KIYAMETE BİR KALA FİLMİ KONUSU

Dünyanın merkezi aşırı derecede ısınmış, buna bağlı olarak da tüm ülkelerde çeşitli felaketler, yüksek şiddetli depremler meydana gelmektedir. Calvin, tüm bu kargaşanın içerisinde yıkılan bir hapishanedeki sevgilisini aramaktadır. Hapishaneden kaçan suçlular şehir için bir tehdit oluşturmaktadır.

KIYAMETE BİR KALA FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Michael J. Sarna'nın oturduğu Kıyamete Bir Kala filminin oyuncu kadrosunda birbirinden yetenekli ve ünlü oyuncular yer alıyor. İşte Kıyamete Bir Kala filmi oyuncu kadrosu:

David Cade (Calvin Hopkin)

Gina Holden (Ashley Wilkins)

Christopher Judge (Lieutenant Grisham)

Kamar de los Reyes (Carlos Dorado)

Meline Lizette (Jennifer Mendez)

Eric Allan Kramer (Sergeant Wade)

Greg Serano (Ramirez)

Christian Levatino (Gates)

Raymond J. Barry (Major Gray)

Peter Katona (Kyle Pitinski)

Jon MAck (Candice)

David Scott Lago (Nicco)

Adam Lieberman (Larry)

Lila Dupree (Capt Smith)

Cesar De Leon (Convict)

KIYAMETE BİR KALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dünyanın merkezinin ısınmasıyla birlikte tüm ülkelerde meydana gelmeye başlayan kıyametler ve bu kargaşanın içerisinde sevgilisini aramakta olan bir adamın hikayesini konu edinen Kıyamete Bir Kala filminin sahnelerinin büyük bir çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilmiştir.