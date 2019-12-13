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'da sokakta ortasında dehşet! Yarım saat önce pusu kurmuş

'da sokakta av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı, gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıdan önce inşaatta saklandığı belirlenen zanlının, ifadesinde av tüfeğiyle yaraladığı kişiyle yola tuvaletini yaptığı için tartıştığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.12.2019 11:25
Konya'da sokakta ortasında dehşet! Yarım saat önce pusu kurmuş

İddiaya göre, Abdulsamet A. (24), Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Azlık Sokak'ta Enver Yeşilova'yı (62) yola tuvaletini yaptığı için uyardı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulsamet A, av tüfeğiyle Yeşilova'ya ateş açarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, kasığından vurularak ağır yaralanan Yeşilova'yı Konya Numune Hastanesine kaldırdı.

YARIM SAAT ÖNCE PUSU KURMUŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin saldırıdan yarım saat önce olay yeri yakınındaki inşaata giderek beklemeye başladığını tespit etti.

Ekipler, zanlının, Yeşilova'yı yaraladıktan sonra kaçtığı güzergahta tanınmamak için kıyafet değiştirdiğini ve yüzünü kapattığını belirledi.

Şüphelinin kaldığı evi belirleyen polis Abdulsamet A'yı gözaltına aldı, suç aleti tüfek ve zanlının olay sırasında giydiği kıyafetler evin bodrumunda bulundu.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde "Spora gitmek için evden çıktım. Spordan sonra da ava gideceğim için tüfeği çantama koymuştum. Yolda yürürken birinin yola tuvaletini yaptığını gördüm. Sözlü olarak uyardım. Bana küfür edince tüfeği çıkartıp ateş ettim. Olayı planlamadım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Abdulsamet A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Konya'da sokakta ortasında dehşet! Yarım saat önce pusu kurmuş
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