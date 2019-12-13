Lüks rezidansta dehşet! Öldürdü cesedini bavulda sakladı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Maltepe'de, evli ve iki çocuk babası 29 yaşındaki Abdulselam G., iki gün önce Didem Mengü (30) ile Maltepe'deki lüks bir rezidansa gitti. İddiaya göre, burada alkol alan şahıslar, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulselam G. genç kadının saçını tutarak duvara vurmaya başladı. Didem Mengü aldığı darbelerle hayatını kaybederken, paniğe kapılan zanlı ise cesedi bavula koyarak banyoya sakladı. Kadının aracını alıp kaçan katil zanlısı, iki gün sonra polisi arayarak kendini ihbar etti. Abdulselam G., ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti.Mengü'yü 10 yıldır tanıdığını söyleyen zanlı, olay günü genç kadını telefonla arayıp kaldığı adrese çağırdığını, dertleşip birlikte alkol aldıktan sonra tartıştıklarını ve kavga etmeye başladıklarını anlattı. Kavga esnasında kontrolünü kaybettiğini ifade eden zanlı, Didem Mengü'nün kafasını evin duvarına ve zeminine vurarak öldürdüğünü söyledi. Boşanma aşamasında olan müteahhitin işlerinin de kötü olduğu öğrenildi.Kartal'da yakalanan Abdulselam G. sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.