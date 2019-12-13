Milli Piyango 2020 yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango büyük ikramiye çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar oldu?

Milli Piyango yılbaşı 2020 büyük ikramiyesinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Binlerce vatandaş bilet alabilmek ve büyük ikramiyeyi kazanmak için gişelerde sıra bekliyorlar. Konu ile ilgili günü gününe araştırma yapanlar araştırmalarına hız kazandırdı. Büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak. Büyüklü-küçüklü ikramiyelerin dağıtılacağı Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişinin sonuçları önce canlı yayında, ardından MPİ'nin resmi sayfası üzerinden paylaşılacak. Milli Piyango yılbaşı 2020 büyük ikramiyesi ne kadar oldu? İşte konu ile ilgili tüm bilgiler!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI 2020

Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılıyor.

BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Milli Piyango bilet sorgulama işlemini Milli Piyango sonuçları sayfamız üzerinden kolayca yapabilirsiniz. İlgili sayfada çekiliş tarihi ve bilet numarasını seçen vatandaşlar, biletlerini sorgulayıp sıralı tam listeyi görüntüleyebiliyor.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ