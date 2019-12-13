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SON DAKİKA! 'daki esrarengiz Mehmet Muharrem Elbay olayında flaş gelişme... Polise posta yoluyla gelen ihbar mektubu!

ATV ekranlarının sevilen programı ile Tatlı Sert'te, detayları ile 'ikinci bir Palu ailesi mi doğuyor?' sorusunu akıllara getiren Mehmet Muharrem Elbay olayının üzerine gidilmeye bugün de devam edildi. Canlı yayında birçok son dakika detayı ortaya çıkartılırken programın en can alıcı yeri ise, Müge Anlı'nın polise gelen bir ihbar mektubunu tüm ayrıntıları ile anlatması oldu. Anlı, gelen mektuptaki iddiaları teker teker anlattı ve Mehmet Muharrem Elbay'ın kim tarafından, neden öldürüldüğünü açıkladı. Öte yandan, Zeynep Ergül'ün ağabeyi olan Cahit Bey de, kardeşinin kan donduran iddialarına yanıt verdi. İşte, 12 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşanan ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 08:37 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 08:37
SON DAKİKA! Müge Anlı'daki esrarengiz Mehmet Muharrem Elbay olayında flaş gelişme... Polise posta yoluyla gelen ihbar mektubu!

ile Tatlı Sert'te, 'ikinci Palu ailesi' olarak değerlendirilen Mehmet Muharrem Elbay olayının üzerine gidilmeye bugün de devam edilirken; canlı yayında şoke eden birçok son dakika detayı da ekranları başında programı takip eden milyonlarla paylaşıldı. Zira, Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması, hâlâ gizemini koruyor. Bilindiği gibi, açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine yerleşen Zeynep Ergül, 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'un bulunması için Müge Anlı'ya çıkmıştı. Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söylemişti.Bıçaklama olayını inceyen Gaziantep Asayiş Amirliği'nin 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bu bıçaklanma olayının bağlantısı olduğu üzerinde durmuştu. Bu da, akıllara 'ikinci bir Palu ailesi vakası mı?' sorusunu getirmişti.

POLİSE POSTA YOLUYLA GELEN İHBAR MEKTUBU...

Programın bugün yayınlanan son bölümünde, polise posta yoluyla gelen bir ihbar olduğunu söyleyen Müge Anlı, iddiaları yayına taşıdı. Anlı, gelen mektubun detaylarını paylaşırken; bunun hedef şaşırtma amacı taşıyabileceğini de aktardı. Öte yandan, Zeynep Ergül'ün ağabeyi Cahit Bey'den kardeşinin iddialarına sert bir yanıt geldi.

İşte, 12 Aralık Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;

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SON DAKİKA! Müge Anlı'daki esrarengiz Mehmet Muharrem Elbay olayında flaş gelişme... Polise posta yoluyla gelen ihbar mektubu!
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