Okul kantinleri ve büfelerde denetim

BUGÜN NELER OLDU

Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatadan yaşanan çocuk ölümleri, İstanbul'da belediye zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Zabıta dün okul kantinlerini denetledi. Aileler, ürünün satışının engellenmesini istiyor. Ancak ürün, kantinlerde, okul çevresindeki bakkallarda ve internette halen satılıyor. Büfe sahibi Hasan Yıldız, "35 yıllık esnafım. Bu tip çocuklar için tehlike arz eden ürünleri ne alırım ne de satarım. Kimse satmasın" dedi. Büfe sahibi Ayhan Topçu ise "Bu ürünü toptancıda gördük fakat tehlikeli olduğunu anladığımız için almadık" diye konuştu. Piyasada ölümüne neden olan Bonart markası dışında, Gül Afia, Ozibey gibi firmaların benzer ürünlerinin de satışı var. Okullarda 'şırınga çikolata bulamayan ekipler, okul etrafındaki bakkal, büfe ve kırtasiyeleri de denetledi. Bir büfede satılan şırınga çikolatalara el konulurken, büfe sahibi hakkında tutanak tutuldu. Aileler ise denetimlerin daha sık yapılmasını ve çocukları için zararlı ürünlerin satışının engellenmesini istedi.