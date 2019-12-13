Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında son dakika haberi geldi! Görevlileri öldürmekle tehdit etmiş...

Palu ailesinin damadı hakkında haberi geldi! Görevlileri öldürmekle tehdit etmiş...

Sapkınlıkları ve cinayetleriyle gündem olan Palu ailesinden haberi geldi! Damat olarak geldiği Palu ailesinin kızları Meryam Tahnal'ı ve onun kızı Melike Tahnal'ın öldürülmesiyle yargılanan 'in kendi çocuklarına da işkence yaptığı, cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkarılmıştı. Müge Anlı'nın programına katılan Havva Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael suçlamaları kabul etmese de yapılan incelemeler sonucunda gerçekler ortaya çıkarılmıştı. Son dakika haberine göre Tuncer Ustael'in yeni bir suçu daha ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 13.12.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 15:40
Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında son dakika haberi geldi! Görevlileri öldürmekle tehdit etmiş...

Kocaeli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından koruma altına alınaın çocuklarını geri almak için görevlileri ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Ustael'in 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. dehşetini Müge Anlı, ATV ekranlarında ortaya çıkarmıştı. Günlerdir devam eden canlı yayın sonunda Palu ailesi fertlerinden Havva Palu, , Emine Ustael, Fatih Palu, İsa Palu tutuklanmıştı. Eşinin kardeşi Meryem Tahnal'ı tecavüz edip öldüren Tuncer Ustael hakkındaki haberi az önce duyuruldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında son dakika haberi geldi! Görevlileri öldürmekle tehdit etmiş...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN