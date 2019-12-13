Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında son dakika haberi geldi! Görevlileri öldürmekle tehdit etmiş...

Kocaeli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından koruma altına alınaın çocuklarını geri almak için görevlileri ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Ustael'in 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. Palu ailesi dehşetini Müge Anlı, ATV ekranlarında ortaya çıkarmıştı. Günlerdir devam eden canlı yayın sonunda Palu ailesi fertlerinden Havva Palu, Tuncer Ustael, Emine Ustael, Fatih Palu, İsa Palu tutuklanmıştı. Eşinin kardeşi Meryem Tahnal'ı tecavüz edip öldüren Tuncer Ustael hakkındaki son dakika haberi az önce duyuruldu.