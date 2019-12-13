Patnos’ta trafik kazası: 4 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Ağrı'nın Patnos ilçesi Kazanbey köyü girişinde Nedim Akgün (23) idaresinde araç ile Halis Erim (63) idaresindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı. Olayda iki araç sürücüsü ile Akgün'ün aracındaki İlyas Bekir (31) ve Ramazan Demir (45) araçta sıkıştı. Ağır yaralı 4 kişi kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Antalya'nın Alanya ilçesinde ise Kerime Sönmez'in kullandığı motosiklet, Mehmet Mustafa Çapacı'nın kullandığı motosikletle çarpıştı. Çapacı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kastamonu'da torununu hastaneye götüren Salih Emik'in (67) kullandığı araç Seydiler ilçesi yakınlarında devrildi. Kazada Salih Emik, kızı Saliha Genç ve torunu Yasin (5) öldü. Afyonkarahisar'da Cihan Ünal idaresindeki araç Yaşar Çolak idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada Yaşar (46), Emine (44) ve Sıdıka Çolak (77) ile Serpil Karatepe (38) can verdi.