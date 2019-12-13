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Platonik âşık dehşeti

FURKAN NEHRİ Yaşam
Giriş Tarihi: 13.12.2019
Platonik âşık dehşeti
Bayburt'ta 1 çocuk annesi kadın, boğazı kesilerek öldürüldü. Saldırgan 1 kişiyi de kalbinden bıçakladı. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 1 çocuk annesi dul kadın Zehra Erdemir (45), kendisini bir süredir rahatsız eden R.Ç.'nin (34) bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı kesilen Erdemir, öldü. R.Ç., daha sonra üniversiteye geçerek burada temizlik çalışanı Süleyman Alan'ı da (47) kalbinden bıçakladı. Alan hastaneye kaldırıldı. Kaçmaya çalışan saldırgan, üniversite güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Platonik âşık dehşeti
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