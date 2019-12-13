Resim Cuma mesajları ile sevdiklerinizi sevindirin! En yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri - Hayırlı Cumalar

Müslümanlar için bayram günü olan yeni bir Cuma gününe daha girdik. Resimli Cuma mesajları bugünün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bugün yapılacak ibadetlerin yanında insanlar, resimli Cuma mesajları ile yakınlarının Cumasını tebrik edecekler. Sevdiklerinize kolayca gönderebileceğiniz en güzel resimli Cuma mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. Beğendiğiniz mesajları Whatsapp veya SMS yolu ile sevdiklerinize kolayca gönderebilirsiniz. İşte en güzel resimli ve resimsiz Cuma mesajları...

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