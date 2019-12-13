Sahte bankacılara rezidansta suçüstü

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Emniyeti bir çetenin e-ticaret siteleri açarak vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çetenin ödemesini aldığı yüksek fiyatlı elektronik ürünler yerine, değeri düşük elektronik sigara ve farklı ürünler gönderdiği tespit edildi. Çete üyelerinin kendilerini kamu görevlisi, banka yetkilisi, sigorta veya kredi kurumu çalışanı olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştıkları da belirlendi. Harekete geçen polis lüks rezidansa düzenlediği operasyonla 16 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.