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’da fuhuş operasyonu

’nın Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdıkları belirlenen 2 kişi tutuklanırken, Özbekistan uyruklu kadın sınır dışı edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.12.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 11:16
Sakarya’da fuhuş operasyonu

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Serdivan ilçesindeki bir evde fuhuş yaptırıldığını belirledi. Eve baskın düzenleyen polis, Özbekistan uyruklu Nigorakhon R. (32) ile Özbek kadına para karşılığında fuhuş yaptırdıkları belirtilen 2 erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nigorakhon R. ise bulaşıcı hastalıklara karşı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edildi.

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Sakarya’da fuhuş operasyonu
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