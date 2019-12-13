2020 sigara zammı var mı? Sigara fiyatları ne kadar olacak, belli oldu mu?

Ocak ayına girmemize kısa bir süre kala bugün sosyal medyada sigaraya zam yapılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Hatırlanacağı üzere 2019 yılında Ocak ve Temmuz aylarında sigara fiyatlarına zam yapılmıştı. Bugün ise sosyal medyada sigara fiyatlarına zam yapıldığına dair ortaya görselli iddialar atıldı. Bu gelişme üzerine çok sayıda vatandaş arama motoru üzerinden 'Sigara zam gelecek mi, sigara fiyatları 2020'de ne kadar olacak, belli oldu mu' aratmalarını yapmaya başladılar. Konuyla ilgili sigara şirketlerinden açıklama beklenirken güncel sigara fiyatları listelerini sizler için hazırladık. Sigara fiyatları 2020'de ne kadar olacak? İşte tüm bu soruların yanıtları…

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Yaşanan bu fiyat artışı neticesinde, 'Sigaraya yeni zam gelecek mi?' sorusunun yanıtı Google üzerinde en çok cevabı merak edilenler arasında dikkat çekiyor.

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? SİGARA FİYATLARI 2020'DE NE KADAR OLACAK, BELLİ OLDU MU?

Haberimizin içerisinden sigara zammı ile ilgili gelişmeleri takip edebilir, güncel sigara fiyatlarını öğrenebilirsiniz…