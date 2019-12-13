Şırınga çikolata markası ne? Şırınga şeklinde çikolata nerede satılır ve neden öldürür?

Son günlerde en çok konuşulan konular arasında yer alan şırınga çikolata ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Okul kantinlerinde ve bakkallarda satılan şırınga çikolatanın ölüme neden olmasıyla birlikte bu yiyecek hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki, şırınga çikolata nasıl öldürüyor ve şırınga çikolata markası ne? Haberimizde şırınga çikolata ile ilgili merak edilen soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.

ŞIRINGA ÇİKOLATA MARKASI NE?

Şırınga çikolata üretimi yapan birkaç farklı firma var. Bugüne kadar sadece Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 'şırınga çikolata' üretimi yapılan firmanın yöneticileri tarafından açıklama yapıldı. Diğer firmaların nerede üretim yaptığı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

ŞIRINGA ÇİKOLATA NASIL VE NEDEN ÖLDÜRÜYOR?

Şırınga çikolatanın kapağı basınç nedeniyle yerinden hızlı fırlayan bir plastikten oluşuyor. Bu da küçük çocukların nefes borusuna kaçtığı takdirde ölümcül şekilde sonuçlanabiliyor.