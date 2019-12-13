Son dakika: İzmir’de kan donduran olay! Cani koca eşini "Sen bakımsızsın" diye darbetti!

İzmir'deki cani kocanın eşine yaşattıkları kan dondurdu! Eşi İbrahim T., 2 çocuk annesi eşi Filiz T.'ye cinsel isteklerde bulunup, olumsuz cevap alınca "Sen bakımsızsın, seni beğenmiyorum" diyerek, dövdü. Ağır hakaretlere maruz kalan 38 yaşındaki kadının imdadına ise kız kardeşleri yetişti. Hastanede tedavi altında olan kadının kafa travması geçirdiği ve darp nedeniyle menenjit olduğu ayrıca omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu ortaya çıktı. Filiz T'nin kız kardeşlerinden ise kan donduran ifadeler ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren son dakika haberinin detayları!

İZMİR'DE CANİ KOCA DEHŞETİ! EŞİNİ ' BAKIMSIZSIN ' DİYE DARP ETTİ!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan olay, geçen cuma günü Çaylı Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Eve alkollü gelen İbrahim T., 18 yıllık eşi Filiz T.'den iddiaya göre bir takım cinsel isteklerde bulundu. Olumsuz cevap alan İbrahim T., bunun üzerine eşine, "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin" diyerek, dövmeye başladı. İbrahim T., başını defalarca duvarlara vurduğu Filiz T.'yi, bayılınca, evin odasına yatırdı. Baygın haldeki Filiz T.'yi hastaneye götürmek yerine evde bırakan İbrahim T., bunun da üzerine eşinin ve çocuklarının, baldızlarıyla görüşmelerini yasakladı.