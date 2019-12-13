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: ’de kan donduran olay! Cani koca eşini "Sen bakımsızsın" diye darbetti!

’in Ödemiş ilçesinde cani koca .’nin 38 yaşındaki eşi T.'yi darp etmesi haberi olarak ajanslardan duyuruldu. Eve alkollü gelen adam 18 yıllık eşi ’ye cinsel istekte bulundu. Bunu kabul etmeyen kadın eşi tarafından korkunç bir şekilde darp edildi. Darp gören kadının kız kardeşlerinden ise kan donduran ifadeler ortaya çıktı. İki çocuk annesi Filiz T.’nin sık sık eşi tarafından şiddet ve hakaretlere maruz kaldığını söylediler. Kız kardeşlerden Sevgi Fatma Erol (45), " Lütfen yardım edin, Filizler ölmesin." dedi. Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altında olan kadının hayati tehlikesi devam ediyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 13.12.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 08:22
Son dakika: İzmir’de kan donduran olay! Cani koca eşini Sen bakımsızsın diye darbetti!

'deki cani kocanın eşine yaşattıkları kan dondurdu! Eşi ., 2 çocuk annesi eşi T.'ye cinsel isteklerde bulunup, olumsuz cevap alınca "Sen bakımsızsın, seni beğenmiyorum" diyerek, dövdü. Ağır hakaretlere maruz kalan 38 yaşındaki kadının imdadına ise kız kardeşleri yetişti. Hastanede tedavi altında olan kadının kafa travması geçirdiği ve darp nedeniyle menenjit olduğu ayrıca omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu ortaya çıktı. 'nin kız kardeşlerinden ise kan donduran ifadeler ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren haberinin detayları!

İZMİR'DE CANİ KOCA DEHŞETİ! EŞİNİ ' BAKIMSIZSIN ' DİYE DARP ETTİ!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan olay, geçen cuma günü Çaylı Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Eve alkollü gelen İbrahim T., 18 yıllık eşi Filiz T.'den iddiaya göre bir takım cinsel isteklerde bulundu. Olumsuz cevap alan İbrahim T., bunun üzerine eşine, "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin" diyerek, dövmeye başladı. İbrahim T., başını defalarca duvarlara vurduğu Filiz T.'yi, bayılınca, evin odasına yatırdı. Baygın haldeki Filiz T.'yi hastaneye götürmek yerine evde bırakan İbrahim T., bunun da üzerine eşinin ve çocuklarının, baldızlarıyla görüşmelerini yasakladı.

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Son dakika: İzmir’de kan donduran olay! Cani koca eşini "Sen bakımsızsın" diye darbetti!
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