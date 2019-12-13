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? 13 Aralık programı!

? Sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün () 13 Aralık su kesintisinin yaşanacağı saatleri ve bölgeleri duyurdu. Bu bağlamda ‘’ Sular ne zaman gelecek?’’ sorusu yanıt bulmuş oldu. Edinilen bilgiye göre, Gebze’nin Arapçeşme ve Güzeller Mahallesinde belli saatlerde kesintiler yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Haberimizde, 13 Aralık İSU programına bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.12.2019 10:08
Sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İSU Gebze su kesintisi programı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan su kesintisi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) İSU 13 Aralık Gebze su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Kesintilerin belli mahallelerde yaşanacağı duyuruldu. Kesintilerin hangi bölgelerde ve saat kaçta olacağı ise merak konusu oldu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 13 Aralık İSU Gebze su kesintisi programı!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 13 ARALIK

İSU (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)'nün resmi sayfası üzerinden yaptığı açıklamaya göre 13 Aralık Cuma günü sadece iki mahallede su kesintisi yaşanacak.

Arapçeşme Mahallesi'nde; 13/12/2019 03:22:00 ile 13/12/2019 14:00:00 tarihleri arasında nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

Güzeller Mahalles'nde; 13/12/2019 03:22:00 ile 13/12/2019 14:00:00 tarihleri arasında nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

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Sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İSU Gebze su kesintisi programı!
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