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100 bin konut başvuruları ne zaman? 100 bin TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri ve şartları neler? İşte bilgiler...

Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan İdaresi'nin 100 bin konut yapılacağına ilişkin müjdenin ardından vatandaşlar hayalindeki evin sahibi olmak adına arama motorlarında yoğun şekilde 100 bin konut başvuruları ne zaman, tarihleri ve şartları neler, hangi illerde yapılacak? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. 81 ilin kapsama alanında olacağı büyük projeye ilişkin en güncel haberleri sabaha.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman, tarihleri ve şartları neler hangi illerde yapılacak? İşte TOKİ 100 bin sosyal konut konut başvuruları ne zaman, tarihleri ve şartları neler hangi illerde yapılacak? sorularının tüm cevapları...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 18:13 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 18:20
TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman? 100 bin TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri ve şartları neler? İşte bilgiler...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen 81 ilde 100 bin konut yapılacağı haberi vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dev projenin detayları da paylaşıldı. Müjdeli haberin paylaşılmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında 100 bin TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, tarihleri ve şartları neler, hangi illerde yapılacak? şeklinde sorularla arama motorlarındaki yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman, tarihleri ve şartları neler, hangi illerde yapılacak? İşte 100 bin TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, tarihleri ve şartları neler, hangi illerde yapılacak? haberin detayları...

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN, TARİHLERİ VE ŞARTLARI NELER, HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

100 bin Toplu konut idaresi (TOKİ) sosyal konut projesi, tarihleri, başvuru şartları ve hangi illerde yapılacağına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz..

İşte detaylar;

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TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman? 100 bin TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri ve şartları neler? İşte bilgiler...
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