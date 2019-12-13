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'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden servet çıktı

Dilencilere yönelik operasyon yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yakaladıkları bir dilencinin üzerinden çıkan parayı görünce adeta şok oldu. Yılancının yarım günlük hasılatının 5 bin liraya yakın olduğu görüldü. Dilenciye, Kabahatler Kanunu'na göre cüzi bir idari para cezası uygulandı ve üzerinden çıkan paraya el konuldu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.12.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 16:53
Trabzon'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden servet çıktı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Ortahisar ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Değirmendere Camisi önünde dilencilik yapanlara ilişkin şikayetleri değerlendiren ekipler, B.S'yi takibe aldı.

Ekipler tarafından yakalanan ve belediye binasına getirilen B.S'nin üstünde ve çantasında yapılan aramada, 4 bin 850 lira ele geçirildi.

Dilenciye, Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.

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Trabzon'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden servet çıktı
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