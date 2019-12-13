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En güzel, kısa ve uzun 12-18 Aralık şiirleri, mesajları ve sözleri! 2,3, 6 kıtalık şiirleri!

Çocukların yerli malının önemini kavraması için her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan okunan şiirlerle daha anlamlı kılınıyor. Önemli günler ve haftalar arasında yer alan bu haftada okullarda öğrenciler pano ve resim çalışmaları için çabalıyor. Hal böyle olunca öğrenciler arama motorlarında “Yerli Malı haftası için şiir örnekleri ve mesajları” konusunu araştırıyor. "" olarak bilinen bu haftada öğrenciler evlerinden getirdikleri yiyecekleri sınıfta arkadaşlarıyla paylaşır. Türkiye'de tüm okullarda 12-18 Aralık tarihleri arasında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak şiirler ve söyleşiler yapılır. En güzel ve anlam dolu şiirler kürsüde okunur. İşte, sabah.com.tr olarak en güzel Yerli Malı Haftası mesajlarını sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 09:42
En güzel, kısa ve uzun 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası şiirleri, mesajları ve sözleri! 2,3, 6 kıtalık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası şiirleri!

Aralık ayına girmemizle birlikte şiirleri ve mesajları yoğun ilgi görmeye başladı. 12- 18 Aralık tarihlerini kapsayan bugünlerde öğrencilere yerli malının anlamı ve önemi vurgulanır. 'nda öğrenciler okullarda düzenlenecek olan etkinliklerle birlikte pano ve resim süslemeleri yapıyor. Bazı okullarda tiyatro oyunları oynanır, okunur. Bu hafta ilkokullarda hem eğlenceli hem bilinçlendirici bir etkinlik olarak kutlanır. Haberimizde, en güzel, kısa ve uzun Yerli Malı Haftası şiirleri ve mesajlarına ve okul öncesi etkinliklerine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ VE MESAJLARI! YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

Yerli tüketimin bilinçli olarak artmasının amaçlandığı 12-18 Aralık tarihlerinde tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Peki , neden kutlanır? Haberimizde, , şiirleri ve etkinliklerine dair detayları bulabilirsiniz.

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En güzel, kısa ve uzun 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası şiirleri, mesajları ve sözleri! 2,3, 6 kıtalık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası şiirleri!
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