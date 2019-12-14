Af Yasası ve Ceza İndirimi meclisten geçti mi? İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak, af yasası çıkacak mı?

Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri on binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İkinci yargı paketi ve ceza indirimi kararları merakla beklenirken, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün infaz düzenlemesi ile ilgili sunumunu dinlemiş ve kesin talimatlarda bulunmuştu. Erdoğan, belirlediği 10 suçtan 6'sına kesinlikle ceza indirimi yapılmaması talimatını vermişti. MHP lideri Devlet Bahçeli de 2018 yılında verdikleri teklifi bekletmeye alacaklarını belirtmişti. Durum böyle olunca da, binlerce mahkûm ve yakını tarafından konuya yönelik araştırmalar artış gösterdi. Bu doğrultuda, 'Genel af yasası ne zaman çıkacak, ceza indirimi neleri kapsayacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor.

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK, CEZA İNDİRİMİ KAPSAMI NELER?

Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e kesin talimat vererek, 6 suçun af yasası ceza indirimi kapsamı içerisinde bulunmamasını istedi.

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE AF YASASI VAR MI?

Bilindiği gibi, birinci yargı paketi Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, ikinci yargı paketinde af yasası var mı?

Konuya yönelik son dakika detaylarını sizler için derledik.