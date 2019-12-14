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Altın Baklava ödülleri sahiplerini buldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından düzenlenen 5. Festivali görkemli bir ödül töreniyle sona erdi. Festivale bu yıl 200’den fazla katıldı

Giriş Tarihi: 14.12.2019
Altın Baklava ödülleri sahiplerini buldu
SABAH'ın ana medya sponsorluğunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından gerçekleştirilen Altın Baklava Film Akademisi 5. Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nin gala ve ödül töreni gerçekleştirildi. Törene çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, festivalin amacının genç yapımcılara, yeni filmler üretme yolunda katkı sunmak ve yeni yetenekleri keşfedebilmek olduğunu ifade ederek, "Sinema gibi zor bir alanda emek vererek, amatör ruh ile hazırlanan filmlerin bugün emekçilerinden ilerde aralarından bir Osman Sınav, bir Clint Eastwood çıkar mı bunun peşindeyiz. 24 ülkeden 200'ü aşkın kısa film başvurusu, Altın Baklava Film Akademisi'ni bu sene çok farklı bir noktaya taşımıştır" dedi.

11 FİLME ÖDÜL
Festivalde, başkanlığını yönetmen Osman Sınav'ın yaptığı, Kerem Alışık, Cansel Elçin ve İrem Helvacıoğlu'ndan oluşan jüri, "Kurmaca" ve "Belgesel" kategorilerinde 11 filmi ödüle layık gördü. Kurmaca kategorisinde yönetmenliğini Ayat Bakayeva'nın "Üçü" filmi birinci seçilirken, belgesel dalında Uğur Ersöz'ün yönettiği "Uçan Adam" birinci oldu. Hasan Kalyoncu anısına verilen özel ödülü "İnci Anne" isimli filmiyle yönetmen Yiğit Can Çaylı, Sadri Alışık Özel Ödülü'nü ise "Moo" filmiyle yönetmen Indy Khawe aldı.

Ömer KARAHAN - Funda KARAYEL - Mehmet BONCUK / SABAH

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Altın Baklava ödülleri sahiplerini buldu
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