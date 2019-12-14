Canan Hoca’ya restorancılardan suç duyurusu

BUGÜN NELER OLDU

Prof. Dr. Canan Karatay ile tavuk döneri satan işyeri sahipleri arasındaki kavga büyüyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) suç duyurusunda bulundu. Karatay'ın sektörü hedef alarak yüzde 30 düşüşe neden olduğunu savunan dernek başkanı Ramazan Bingöl, "Canan Hanım devlet midir?" diye konuştu.İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın, "Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor" sözlerinin yankısı sürüyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), TCK 237'inci maddede yer alan 'fiyatları etkileme' suçunu işlediği iddiasıyla dün İstanbul Adalet Sarayı'nda Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçeyi savcılığa teslim eden TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl basın açıklaması yaptı. Bingöl, "Bu ülkede gerçekten kötü ürün veren herkese karşıyız ve yıllardır mücadele veriyoruz. Şimdi Canan Karatay'a söylüyorum. Bir örnek vereceğim. Cebimde 7 lira var. Karnım aç. Ne yiyeceğim arkadaş? Bir alternatif göster. Ben iyi yapıyorum dönerimi. Sağlıklı ve güzel yapıyorum. 7 liraya bunu yiyebiliyorum. Bakanlıklar duruyorken, 'şunu yapmayın, bunu etmeyin' diye açıklama yapmanın ne anlamı var. Dünkü beyanatıyla on binlerce kişi etkilendi. Devlet midir yani Canan Hanım? 200 bin işletme var. Hakkı ve layıkıyla bu işi yapan bir kişinin günahı ne?"