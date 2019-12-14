Canavara jet iddianame

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Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı sırada da 2 polis memurunu bıçakla yaralayan Özgür Arduç hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 10 günde tamamlandı. Zanlı hakkında 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 2 polis memurunun bıçaklanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede de 'Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianamelerde ceza indirimi uygulanmaması istendi. Her iki iddianame de Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Arduç'un yargılanmasına 23 Aralık'ta başlanacak. Öte yandan Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren Zafer Pehlivan hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.