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'in katili sapkın 'tan haberi geldi! İddianamede kan donduran itiraflar...

Ordu'da 20 yaşındaki balerin 'i katleden isimli caniden haberleri gelmeye devam ediyor. Arduç hakkında "canavarca hisle ve kasten öldürmek" suçundan bir kez ağırlaştırılmış hapis, iki polisi yaraladığı için de müebbet hapis cezası istendi. Ceren'in katilinin söyledikleri ise kan dondurdu. "Bir ara sokak ıssızlaşınca sokakta öldürmeyi planladım fakat yaşlı bir kadını görünce vazgeçtim ve bekledim..."

Giriş Tarihi: 14.12.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 10:18
Ceren Özdemir'in katili sapkın Özgür Arduç'tan son dakika haberi geldi! İddianamede kan donduran itiraflar...

'in katili hakkında hazırlanan iddianameden bilgileri geldi! İki polisi yaraladığı için müebbet hapis cezası, 'canavarca hisle ve kasten öldürmek' suçundan da bir kez ağırlaştırılmış hapis istenen Arduç'un ifadeleri şu şekilde; "Ceren Özdemir'in ölüp ölmediğini merak ediyorum. Hastanede yattığı söyleniyor. Böyle bir durumda nasıl ölebilir? Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır. Kendisine baktığımda belki güzel olmasından ve benim buna sahip olabilecek maddi durumum ve sosyal konumum olmamasından, belki güzel giyinmesinden, benden daha güzel şartlarda yaşamasından, belki de göz göze geldiğimizde bana bakışından huylanarak kendisini öldürmeye karar verdim."

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Ceren Özdemir'in katili sapkın Özgür Arduç'tan son dakika haberi geldi! İddianamede kan donduran itiraflar...
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