Ceren Özdemir'in katili sapkın Özgür Arduç'tan son dakika haberi geldi! İddianamede kan donduran itiraflar...

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakkında hazırlanan iddianameden son dakika bilgileri geldi! İki polisi yaraladığı için müebbet hapis cezası, 'canavarca hisle ve kasten öldürmek' suçundan da bir kez ağırlaştırılmış hapis istenen Arduç'un ifadeleri şu şekilde; "Ceren Özdemir'in ölüp ölmediğini merak ediyorum. Hastanede yattığı söyleniyor. Böyle bir durumda nasıl ölebilir? Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır. Kendisine baktığımda belki güzel olmasından ve benim buna sahip olabilecek maddi durumum ve sosyal konumum olmamasından, belki güzel giyinmesinden, benden daha güzel şartlarda yaşamasından, belki de göz göze geldiğimizde bana bakışından huylanarak kendisini öldürmeye karar verdim."