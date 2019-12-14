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Çöp konteynırında yüzlerce kutu bulundu

’de çöp konteynerine atılmış çok sayıda serum ve bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler olaya ilişkin inceleme başlattı. Olayın görgü tanıklarından İbrahim Bekirkaya “Köşede duruyordum kamyon geldi çöp konteynerına yanaştı. Ben çöp boşaltıyorlar sandım boşalttı gitti. 2 kişilerdi. Mavi brandalı bir kamyondu” dedi. Polis ekipleri ilaçları çöp konteynerına atıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.12.2019 16:56 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 16:58
Çöp konteynırında yüzlerce kutu ilaç bulundu

Olay Küçükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye çöp konteynerlerinin önünde duran bir kamyonetten inen 2 kişi kolilerce ilacı çöp konteynerına atıp kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler çöpe yaklaşık 300 adet ağrı kesici serum ve ilaç olduğunu tespit etti. İlaçların son kullanma tarihlerinin geçmemesi dikkat çekerken polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olayın görgü tanıklarından İbrahim Bekirkaya "Köşede duruyordum kamyon geldi çöp konteynerına yanaştı. Ben çöp boşaltıyorlar sandım boşalttı gitti. 2 kişilerdi. Mavi brandalı bir kamyondu" dedi.
Polis ekipleri ilaçları çöp konteynerına atıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Çöp konteynırında yüzlerce kutu ilaç bulundu
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