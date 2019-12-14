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haberi: ’da akılalmaz olay! Gerçek yüzü ortaya çıkınca stüdyodakiler şok oldu!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı 'da bir gelişmesi yaşandı. Hafta içi ekranlara gelen programa sosyal medyadan tanışıp yazışan ve karşısında görünce aynı kişi olmayan 'ün konuşmaları damga vurdu. Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin fotoğraftaki kişi ile aynı olmadığını karşısında görünce anlayan 18 yaşındaki Doğa Düzgün yaşadığı olay karşısında şoke oldu. isimli şahısla tanışıp evlilik hayali kuran genç kadın stüdyoda yaptığı son dakika açıklamalar sebebi ile gündem oldu. İşte konu ile ilgili ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 14.12.2019 08:36 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 08:36
Son dakika haberi: Esra Erol’da akılalmaz olay! Gerçek yüzü ortaya çıkınca stüdyodakiler şok oldu!

programında yaşanan haberi sosyal medyada gündem oldu. 18 yaşındaki isimli genç kadın sosyal medya üzerinden isimli şahısla tanışmış ve yaklaşık 1 ay konuşarak hayatının aşkını bulduğunu düşünmüştü. Gelin olacağını düşünerek heves eden genç kadın fotoğraftaki kişi ile karşısında gördüğü kişinin aynı olmadığını anlayınca şoke oldu. İlk şoku karşısında görünce yaşayan Doğa Düzgün kendisini galerici ve zengin tanıtan Ali İhsan Düzgün hakkında iddialarda bulundu.

İşte son dakika haberinin detayları!

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Son dakika haberi: Esra Erol’da akılalmaz olay! Gerçek yüzü ortaya çıkınca stüdyodakiler şok oldu!
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