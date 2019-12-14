Son dakika haberi: Esra Erol’da akılalmaz olay! Gerçek yüzü ortaya çıkınca stüdyodakiler şok oldu!

Esra Erol programında yaşanan son dakika haberi sosyal medyada gündem oldu. 18 yaşındaki Doğa Düzgün isimli genç kadın sosyal medya üzerinden Ali İhsan Düzgün isimli şahısla tanışmış ve yaklaşık 1 ay konuşarak hayatının aşkını bulduğunu düşünmüştü. Gelin olacağını düşünerek heves eden genç kadın fotoğraftaki kişi ile karşısında gördüğü kişinin aynı olmadığını anlayınca şoke oldu. İlk şoku karşısında görünce yaşayan Doğa Düzgün kendisini galerici ve zengin tanıtan Ali İhsan Düzgün hakkında iddialarda bulundu.

İşte son dakika haberinin detayları!