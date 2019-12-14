Fahriye Evcen paylaştı! Fahriye Evcen Burak Özçivit’in oğlu Karan Bebek…

Yaklaşık iki yıl önce dünya evine giren Burak Özçivit Farhiye Evcen çiftinin Nisan 2019'da ilk çocukları dünyaya gelmişti. Çift, bebeklerinin yüzünü uzun süredir kimseyle paylaşmıyordu. Güzel oyuncu Fahriye Evcen, yaptığı paylaşımda ilk defa Karan bebeğin yüzünü gösterdi. Fotoğrafı gören hayranları gönderiyi yorum yağmuruna tutarken, kime benzediği ile ilgili de paylaşımlarda bulundular. İşte Burak Özçivit, Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan Bebek paylaşımı ve bebeklerinin yüzü...

Oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında 3,5 yıl birlikte olduğu Burak Özçivit ile nikah masasına oturmuştu.