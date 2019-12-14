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İki okulda daha katil çikolata çıktı

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.12.2019
İki okulda daha katil çikolata çıktı
Ankara ve Diyarbakır'da, şırıngalı çikolata nedeniyle 2 çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yapan İzmir Kantinciler Odası Başkanı Rasim Topçu, kentteki 800 okulun kantin işletmecileriyle tek tek iletişime geçtiğini, söz konusu üründen 2 okulda bulunduğu tespit edilip, derhal toplatıldığını söyledi. Kantinlerin birçok denetimden geçtiğini söyleyen Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ürünün çok kontrolsüz bir şekilde üretildiğini ve piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. Kantincilik kadar sık denetlenen bir meslek grubuna rastlayamazsınız. Bu suçlamaları hak etmiyoruz. Kantinler tehlikeli değil, tehlike dışarıda" dedi. Zonguldak'ta da Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okul kantinlerinde ve çevresindeki bakkallarda, marketlerde denetim başlattı. KKTC'de ise şırınga çikolataların piyasadan toplatılması kararı alındı.
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İki okulda daha katil çikolata çıktı
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