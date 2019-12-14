İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! 250 ton sahte içki sergilendi!

İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde 250 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi. Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen adrese operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında tonlarca alkol, binlerce şişe sahte içki, etiket ve şişe ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen 250 ton sahte içki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi. Sahte içki sergisi havadan da görüntülendi.

SON YILLARIN EN BÜYÜK OPERASYONU YAPILDI

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiden yaşanan ölüm olaylarının ardından 2019 yılı başında çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ilk etabında, lüks gece kulüpleri, balıkçı restoranları, ocak başı restoranlar, barlar, içkili lokantalar ve tekel büfelerinin de arasında bulunduğu 602 işyeri denetlendi. Bu denetimlerde 147 işyerine adli ve idari işlem yapıldı.

Bu denetimlerde polis organize bir yapının sahte içkileri üreterek Türkiye genelinde sattığı yönünde bilgilere ulaştı.