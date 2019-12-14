Karısını ‘bakımsızsın’ deyıp komaya soktu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Ödemiş ilçesinde İbrahim Tekin, iki çocuk annesi eşi Filiz Tekin'i (38), iddiaya göre "Sen bakımsızsın, seni beğenmiyorum" diyerek, dövdü. Başına aldığı darbe sonucu menenjit geçiren ve omuriliğinde kırık olan Filiz Tekin'i, oğlunun ihbarı üzerine 3 kız kardeşi kurtardı.Olay, geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. Eve alkollü gelen İbrahim T., 18 yıllık eşi Filiz Tekin'den iddiaya göre bir takım cinsel isteklerde bulundu. Olumsuz cevap alan İbrahim Tekin, bunun üzerine eşine, "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin" diyerek, dövmeye başladı. İbrahim Tekin, başını defalarca duvarlara vurduğu Filiz Tekin bayılınca, evin odasına yatırdı. Baygın haldeki Filiz Tekin'i hastaneye götürmek yerine evde bıraktı.Dayakçı koca, eşinin ve çocuklarının, baldızlarıyla görüşmelerini yasaklamıştı. Çiftin çocuklarından 16 yaşındaki Osman Tekin, pazar gecesi arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirdi. Durumu öğrenen Sevgi Erol, Nesrin Geyranlı kardeşler, sağlık ekiplerine haber verip, kız kardeşlerinin evine gitti. Burada 3 kardeş, Filiz Tekin'i baygın halde buldu. 3 kardeş, sağlık görevlileriyle talihsiz kadını alıp, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede durumun "psikolojik" olduğu söylenince Filiz Tekin, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Burada kafa travması geçirdiği belirlenen talihsiz kadının, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği ayrıca omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu ortaya çıktı. Tekin hemen ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Tekin'in kardeşlerinin şikâyeti üzerine İbrahim Tekin, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Tekin, tutuklandı.