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Katil kocaya iyi hâl indirimi

Giriş Tarihi: 14.12.2019
Katil kocaya iyi hâl indirimi
Bursa'da, boşanma aşamasında olduğu eşini, teslim alması gereken bir paket bulunduğu yalanıyla çağırttığı kargo şubesinde öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına, eşi Aynur Canıtez'i öldüren tutuklu sanık Ali Canıtez, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan sanık Canıtez, pişman olduğunu ve cezaevinden çıkarak engelli oğluyla ilgilenmek istediğini belirterek tahliyesini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin suçu tahrik altında işlediğini ileri sürerek, hakkında indirim maddelerinin uygulanmasını istedi. Ali Canıtez'e müebbet hapis cezası veren mahkemeye heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 16 yıl 8 aya indirdi.
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Katil kocaya iyi hâl indirimi
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