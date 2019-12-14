Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kırşehir'deki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

'deki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

'de Ankara istikametinden gelen otomobilin yoldan çıkarak otobüsle çarpışması sonucu meydana gelen da ölü sayısı 4’e çıktı. Ağır yaralı olarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan , bilincinin kapanması sonrası hayatını kaybetti. Çiçek ailesinin Akçakent ilçesinden Kırşehir'de bulunan bir yakınlarının cenazesi için taziyeye gittiği öğrenilmişti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.12.2019 21:33
Kırşehir'deki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi
Kayseri - Ankara karayolu Özbağ mevkinde meydana gelen kazada Akçakent Belediyesi'nde görevli Salih Çiçek'in kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobil yoldan çıkarak Kayseri'den gelen Mustafa Köseoğlu yönetimindeki 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü ile çarpışmış kazada otomobilde bulunan Hacı Salih Çiçek, Yasin Çiçek ve Seda Çiçek hayatını kaybederken Merve Nur Çiçek ise ağır yaralı olarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan Çiçek, bilincinin kapanması sonrası hayatını kaybetti.
Çiçek ailesinin Akçakent ilçesinden Kırşehir'de bulunan bir yakınlarının cenazesi için taziyeye gittiği öğrenilmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırşehir'deki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN