Küresel ısınma burunları küçültecek

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, iklim değişiklikleri sonucu Karadeniz insanının burnunun küçüleceğini söyledi. Trabzon'da Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Trabzon Barosu, Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi işbirliği ile düzenlenen "İklim Değişikliğinin Doğu Karadeniz ve Tarıma Etkisi" paneli yapıldı. Küresel iklim değişikliğinin sadece ayıların problemi olmadığını ifade eden Kadıoğlu, iklim değişikliklerinin insan vücudunda bazı değişiklikleri de beraberinde getireceğine dikkat çekti. Kadıoğlu, şunları söyledi: "Afrika'da insanların siyahi olması, Finlandiya'ya doğru rengin açıyor olması, hepsinin iklimle ilişkisi var. Biz Karadenizlilerin burnumuzun uzun olması, bölgemizin soğuk ve nemli olmasından kaynaklanıyor. Burunun görevi, dışardaki havayı akciğere uyarlamak. Bunun için de nem ve soğukluğa göre belli bir uzunlukta olması gerekiyor. Hava sıcaklığı arttıkça bu uzunluk da düşecek. Aynı Afrika'da olduğu gibi. Afrika'ya gittikçe insanların burnu küçülür. O yüzden Karadenizlilere müjde."Artvinli Mehmet Özyürek, 8.8 santimetrelik burnuyla 2010'da Guinness Rekorlar kitabına girmişti.