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'den son dakika uyarısı! Şiddetli rüzgar ve yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

genel müdürlüğünden bugün için son dakika uyarısı yapıldı. genelinde kış etkisini tam anlamıyla göstermeye başlamışken vatandaşlar özellikle hafta sonları için internet üzerinden gün içerisinde yağış olup olmayacağını araştırıyor. Birçok ilde yoğun olarak görülen kar yağışı ulaşımı kötü etkilemişti. Bununla beraber 'da kar ne zaman yağacak sorusu merak konusu haline geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bazı bölge ve illerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bildirisi yapıldı. Yapılan son dakika hava durumu uyarısına göre sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.12.2019 07:38 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 08:00
Meteoroloji'den son dakika 14 Aralık hava durumu uyarısı! Şiddetli rüzgar ve yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

tarafından yapılan son dakika değerlendirmesine göre bazı illerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülürken bazı illere ise gün içerisinde pus ve sis hâkim olacak. Bu nedenle vatandaşların ulaşımdaki aksamalara, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması yönünde uyarılar gelirken binlerce kişi internet üzerinden bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını aramaya devam ediyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde görülen kar yağışı özellikle 'da ne zaman kar yağacak konusunu akıllara getirirken hafta sonu yapacağı planlar için vatandaşlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji tahmin ve değerlendirmeleri…

METEOROLOJİ 13 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Ülke genelinde yapılan değerlendirmelere göre yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı bildirildi. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Aralık hava durumu tahminlerine göre bazı bölgelerde ise çok şiddetli rüzgar görülecek bu nedenle çatı uçması ağaç devrilmesi, baca ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Haberimizin devamından il il hava durumu tahminlerine ve yağış uyarılarına ulaşabilirsiniz…

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Meteoroloji'den son dakika 14 Aralık hava durumu uyarısı! Şiddetli rüzgar ve yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
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