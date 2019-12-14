Meteoroloji'den son dakika 14 Aralık hava durumu uyarısı! Şiddetli rüzgar ve yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu değerlendirmesine göre bazı illerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülürken bazı illere ise gün içerisinde pus ve sis hâkim olacak. Bu nedenle vatandaşların ulaşımdaki aksamalara, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması yönünde uyarılar gelirken binlerce kişi internet üzerinden bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını aramaya devam ediyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde görülen kar yağışı özellikle İstanbul'da ne zaman kar yağacak konusunu akıllara getirirken hafta sonu yapacağı planlar için vatandaşlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 14 Aralık tahmin ve değerlendirmeleri…

METEOROLOJİ 13 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Ülke genelinde yapılan değerlendirmelere göre yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı bildirildi. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Aralık hava durumu tahminlerine göre bazı bölgelerde ise çok şiddetli rüzgar görülecek bu nedenle çatı uçması ağaç devrilmesi, baca ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Haberimizin devamından il il hava durumu tahminlerine ve yağış uyarılarına ulaşabilirsiniz…