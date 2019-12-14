MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanıyor! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans oyunu seven ve oynayan binlerce vatandaşın araştırma konusu haline gelen 14 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya başlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği 1278. hafta çekilişinde 6 bilen bir talihli büyük ikramiye tutarı olan 1.173.680,05 TL'nin sahibi olmuştu. Peki, 14 Aralık MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Sayısal Loto 1279. hafta çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

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BÜYÜK İKRAMİYE DİYARBAKIR'A ÇIKTI!

Sayısal Loto'nun 11 Aralık'ta yapılan çekilişinde 1 milyon 173 bin 680 liranın isabet ettiği kuponun Diyarbakır'dan oynandığı öğrenildi. Kuponun oynandığı bayi, talihlinin henüz ortaya çıkmadığını belirterek, daha önce de birçok talihlinin kendi bayilerinden çıktığını söyledi.

Sayısal Loto'nun bin 278'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 173 bin 680 liranın sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 89 kişi 5 bin 275'er lira, 4 bilen 4 bin 836 kişi 73'er lira ve 3 bilen 83 bin 970 kişi ise 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun ise Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir bayiden yatırıldığı ortaya çıktı.

Sayısal Loto'nun oynandığı bayinin sahibi Coşkun Kenan Doğruiş, Çarşamba günkü oyunda kazanan numaraların kendi bayilerinden oynandığını söyledi. Doğruiş, "Daha önce Şans Topu çekilişinde 400 bin vermiştik. 2016 yılbaşı Milli Piyango çekilişinde 125 bin liralık tutar bizim bayimizden çıkmıştı. Sayısal Loto'da daha önce 2 buçuk milyon tutarında ikramiye bizim bayimizden verilmişti. Büfemiz oldukça şanslı. Talihli şuan çıkmadı, kendisine hayırlı olsun, parasını iyi günlerde kullansın. Bir sene süresi var, artık ne zaman isterse gidebilir. Bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Bayimiz oldukça şanslı bir bayidir, herkese bol şanslar dilerim" dedi.