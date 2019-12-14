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canlı yayından son dakika haberi! Jandarma ekiplerinden Zeynep Ergül'e büyük şok! Evinin önüne geldiler

ATV'nin sevilen programı ile Tatlı Sert'te, 'ikinci Palu ailesi' vakası olarak değerlendirilen, Mehmet Muharrem Elbay olayının üzerine gidilmeye bugün de devam edildi. Öyle ki, canlı yayında birçok son dakika detayı ortaya çıkartıldı ve hareketli anlar yaşandı. Verdiği şüpheli ifadelerle dikkatleri üzerine çeken Zeynep Ergül, Gaziantep'teki evine geri dönerken; flaş gelişmeler peşisıra geldi. Programın en can alıcı yeri ise, Zeynep Hanım'ın evinden yapılan canlı yayın sırasında yaşandı. İsmini açıklamayan ve programa bağlanan bir kadın izleyici, Zeynep Ergül'le arasında geçen kan donduran diyaloğu anlattı. Ergül, verdiği cevaplarla yine gündem yaratırken; jandarma ekiplerini evinin kapısında gördü! Tatlı Sert ekibinin evde bulduğu beyaz baston ise, olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. İşte, 13 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşanan ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 06:58 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 08:40
Müge Anlı canlı yayından son dakika haberi! Jandarma ekiplerinden Zeynep Ergül'e büyük şok! Evinin önüne geldiler

ile Tatlı Sert'te, kamuoyunda 'ikinci Palu ailesi' olarak değerlendirilen, kayıp Mehmet Muharrem Elbay olayının üzerine bugün de gidildi. Canlı yayın sırasında hareketli anların yaşandığı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Zeynep Ergül yaptığı açıklamalarla yine gündeme oturdu. İstanbul'dan ayrılan ve Gaziantep'teki evine giden Zeynep Hanım, programa buradan katıldı. Eski eşinin ağabeyi tarafından bıçaklandığını söylemesinin yanı sıra, bahçesindeki kenevirleri de marul sandığını belirten Ergül, son bir haftadır Türkiye'nin konuştuğu bir kişiydi. Dilendiği, hasta numarası yaptığı gerekçesiyle başta yakın çevresi olmak üzere herkes tarafından da eleştirilen Zeynep Hanım, tek göz odada,kedilerle, köpeklerle, farelerle aynı evde kalıyorum, dedi.

JANDARMA EKİPLERİ ZEYNEP ERGÜL'ÜN EVİNDE!

Programın bugün yayınlanan son bölümünde, canlı yayında hareketli anlar yaşandı. Müge Anlı ile Zeynep Ergül arasında tansiyon zaman zaman yükselirken; programa bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kadın izleyicinin söyledikleri şok etkisi yarattı. Kadın izleyici, Zeynep Ergül'le arasında geçen kan donduran diyaloğu anlattı. Tüm bunlar yaşanırken, jandarma ekipleri, Zeynep Hanım'ın evine geldi!

İşte, 13 Aralık Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;

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Müge Anlı canlı yayından son dakika haberi! Jandarma ekiplerinden Zeynep Ergül'e büyük şok! Evinin önüne geldiler
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