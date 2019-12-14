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: Fatih'teki siyanür ölümlerinde yeni bulgular ortaya çıktı! raporu hazırlandı!

'te yaşanan siyanür dehşeti ile ilgili haberi geldi. Dört kardeşin ölümündeki sır perdesi aralandı. Edinilen bilgiye göre Kurumu raporunda ölümlerin siyanür zehirlenmesi sonucu olduğu belirtildi. Tüm Türkiye’nin gündemine oturan olayda hazırlanan rapora göre en fazla siyanürü 12,87 mg ile içmiş. En az siyanüre ise 5,40 oranla ’in vücudunda rastlandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 14.12.2019 17:25 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 17:34
Son dakika: Fatih'teki siyanür ölümlerinde yeni bulgular ortaya çıktı! Adli Tıp raporu hazırlandı!

Fatih'teki evlerinde siyanür sebebi ile ölü bulunan 4 kardeş hakkında bilgisi geldi. her kardeş için ayrı ayrı rapor hazırlandı. 'te geçen ay 4 kardeşin ölümüyle ilgili hazırlanan ayrıntılı Adli Tıp Kurumu raporunda ölümlerin siyanür zehirlenmesi sonucu olduğu belirtildi. Rapora göre en fazla siyanürü 12,87 mg ile içmiş. En az siyanüre ise 5,40 oranla 'in vücudunda rastlandı. İşte siyanür dehşetiyle ilgili son dakika haberi…

FATİH'TEKİ SİYANÜR ÖLÜMLERİNDE YENİ BULGULAR ORTAYA ÇIKTI!

Fatih'te yaşadıkları apartmanda hayatını kaybeden Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve (60) kardeşlerin ölümüyle ilgili soruşturma önemli bir gelişme yaşandı.

4 kardeşin ölümüyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp Kurumu yetkileri hazırladıkları raporu soruşturmayı yürüten savcılığa gönderildi. Raporda 4 kardeşin hidrojen siyanür nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Adli Tıp her kardeş için ayrı ayrı rapor hazırlandı.

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Son dakika: Fatih'teki siyanür ölümlerinde yeni bulgular ortaya çıktı! Adli Tıp raporu hazırlandı!
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