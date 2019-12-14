Son dakika: Fatih'teki siyanür ölümlerinde yeni bulgular ortaya çıktı! Adli Tıp raporu hazırlandı!

Fatih'teki evlerinde siyanür sebebi ile ölü bulunan 4 kardeş hakkında son dakika bilgisi geldi. Adli Tıp her kardeş için ayrı ayrı rapor hazırlandı. İstanbul Fatih'te geçen ay 4 kardeşin ölümüyle ilgili hazırlanan ayrıntılı Adli Tıp Kurumu raporunda ölümlerin siyanür zehirlenmesi sonucu olduğu belirtildi. Rapora göre en fazla siyanürü 12,87 mg ile Yaşar Yetişkin içmiş. En az siyanüre ise 5,40 oranla Oya Yetişkin'in vücudunda rastlandı. İşte siyanür dehşetiyle ilgili son dakika haberi…

FATİH'TEKİ SİYANÜR ÖLÜMLERİNDE YENİ BULGULAR ORTAYA ÇIKTI!

Fatih'te yaşadıkları apartmanda hayatını kaybeden Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin ölümüyle ilgili soruşturma önemli bir gelişme yaşandı.

4 kardeşin ölümüyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp Kurumu yetkileri hazırladıkları raporu soruşturmayı yürüten savcılığa gönderildi. Raporda 4 kardeşin hidrojen siyanür nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Adli Tıp her kardeş için ayrı ayrı rapor hazırlandı.