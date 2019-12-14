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SON DAKİKA: Yok artık! ’nda sahibinden satılık yolcu uçağı! Fiyatı ise...

'dan ilginç bir son dakika haberi geldi. İkinci araç satışının yapıldığı bir dijital platforma giren kullanıcılar gözlerine inanamadı. Normalde sahibinden otomobil ve araba gibi diğer motorlu kara taşıtlarının satışının yapıldığı sitenin ilgili kategorisinde, dev yolcu uçağı ilanı verildi! İkinci el uçak ilanı kısa sürede günün en çok konuşulanları arasında yer alırken uçağı ziyaret etmek isteyenlerin de olduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinden ilginç detaylar ve sahibinden ikinci el uçağın satış fiyatı!

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.12.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 12:42
SON DAKİKA: Yok artık! Atatürk Havalimanı’nda sahibinden satılık yolcu uçağı! Fiyatı ise...

Türkiye çapında ünlü bir ürün satışı sitesinde çok ilginç bir olay yaşandı. Platforma giren kullanıcılar gördüğü ilan karşısında şoke olurken, 'ndan da ilan ile ilgili dikkat çeken bir görüntü geldi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan ilanın ve görüntülerin ardından olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapanmasıyla birlikte uçuş özelliğini yitirmiş büyük ve küçük gövdeli uçaklara ev sahipliği yapıyor.

Gelen son dakika haberine göre apronda kullanılmayacak şekilde parçaları sökülmüş halde duran 1995 model yolcu uçağı, bir ilan sitesi aracılığıyla satışa sunuldu. İşte ilandan çarpıcı detaylar ve uçağın satış fiyatı!

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SON DAKİKA: Yok artık! Atatürk Havalimanı’nda sahibinden satılık yolcu uçağı! Fiyatı ise...
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