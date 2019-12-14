SON DAKİKA: Yok artık! Atatürk Havalimanı’nda sahibinden satılık yolcu uçağı! Fiyatı ise...

Türkiye çapında ünlü bir ikinci el ürün satışı sitesinde çok ilginç bir olay yaşandı. Platforma giren kullanıcılar gördüğü ilan karşısında şoke olurken, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan da ilan ile ilgili dikkat çeken bir görüntü geldi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan ilanın ve görüntülerin ardından olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapanmasıyla birlikte uçuş özelliğini yitirmiş büyük ve küçük gövdeli uçaklara ev sahipliği yapıyor.

Gelen son dakika haberine göre apronda kullanılmayacak şekilde parçaları sökülmüş halde duran 1995 model yolcu uçağı, bir ilan sitesi aracılığıyla satışa sunuldu. İşte ilandan çarpıcı detaylar ve uçağın satış fiyatı!