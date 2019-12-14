Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tiyatro oyuncusu Hale Akınlı hayatını kaybetti! Hale Akınlı kimdir ve neden öldü?

Tiyatro oyuncusu hayatını kaybetti! ve neden öldü?

kimdir? Usta tiyatrocu haberi sevenlerini yasa boğdu. Kara Ekmek, Güneşi Beklerken, Umutsuz Ev Kadınları gibi önemli projelerde yer alan Hale Akınlı’nın biyografisi ve hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Oyuncu Goncagül Sunar, Akınlı’nın ölümünün ardından sosyal medya hesabından duygusal paylaşım yaptı. 78 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu bir süredir akciğer tedavisi görüyordu. Peki , neden öldü, aslen nereli? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 14.12.2019 11:47
Tiyatro oyuncusu Hale Akınlı hayatını kaybetti! Hale Akınlı kimdir ve neden öldü?

Ünlü tiyatrocu hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer tedavisi gören Akınlı yaşam mücadelesine yenik düştü. Birçok dizi, film ve tiyatroda rol alan ünlü oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Medya gündemini takip edenler '' ve neden öldü?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 1941 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Akınlı, sanat hayatına Şehir Tiyatroları'nda başladı. Sanatçı, 35 yılı aşkın süre boyunca bu kurumda aktif roller aldı. Peki Hale Akınlı kimdir ve neden öldü? Aslen nerelidir?

HALE AKINLI KİMDİR?

Dizi ve filmlerinin aranan ismi Hale Akınlı hayatını kaybetti. Haberimizde, Hale Akınlı biyografisine ve tüm merak edilenlerine erişebilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tiyatro oyuncusu Hale Akınlı hayatını kaybetti! Hale Akınlı kimdir ve neden öldü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN