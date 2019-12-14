Tiyatro oyuncusu Hale Akınlı hayatını kaybetti! Hale Akınlı kimdir ve neden öldü?

Ünlü tiyatrocu Hale Akınlı hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer tedavisi gören Akınlı yaşam mücadelesine yenik düştü. Birçok dizi, film ve tiyatroda rol alan ünlü oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Medya gündemini takip edenler '' Hale Akınlı kimdir ve neden öldü?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 1941 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Akınlı, sanat hayatına Şehir Tiyatroları'nda başladı. Sanatçı, 35 yılı aşkın süre boyunca bu kurumda aktif roller aldı. Peki Hale Akınlı kimdir ve neden öldü? Aslen nerelidir?

HALE AKINLI KİMDİR?

Dizi ve filmlerinin aranan ismi Hale Akınlı hayatını kaybetti. Haberimizde, Hale Akınlı biyografisine ve tüm merak edilenlerine erişebilirsiniz.