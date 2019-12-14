Ukraynalı Nataliya, herkesin Şengül ablası oldu!

25 yıl önce bir Türk ile evlenerek Türkiye'ye gelen Ukraynalı Nataliya Yeronina, Müslüman olup "Şengül" ismini aldıktan sonra köye yerleşip organik hayatı seçti ve herkesin "Şengül abla"sı oldu.

UKRAYNALI NATALİYA HERKESİN 'ŞENGÜL ABLA'SI OLDU

Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşayan Şenol Yalçın, 25 yıl önce tünel inşaatı işi için gittiği Ukrayna'nın Kiev şehrinde Nataliya ile tanışarak dünya evine girdi. Evlendikten sonra iki yıl daha Kiev'de yaşayan Yalçın çifti daha sonra Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyündeki baba evine geldi.

Ukraynalı Nataliya, "Nereye geldim ben" diyerek başladığı yeni hayatına kısa sürede adapte olurken, köydeki herkese de kendisini sevdirmeyi başardı. 19 yaşında geldiği köyde hayvan güden, bahçe eken Nataliya daha sonra Yenice ilçe merkezinde camiye giderek dinini de değiştirip Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra "Şengül" ismini alan Nataliya herkesin "Şengül abla"sı oldu.