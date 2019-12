2020’de yapay zekâ hekimlerin emrinde

BUGÜN NELER OLDU

Medipol Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu, hastanelerde hekimlerin emrinde çalışacak bir yapay zeka modeli geliştirdi. Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu, 2020'nin sonlarında hekimlerin en büyük yardımcısının bu yapay zekâ modelinin olacağını belirterek "Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda bile yapay zekâ modelimizin başarı oranı yüzde 76" dedi. Çalışma, yurtdışında da bilim insanları tarafından büyük ilgi görürken, Communications in Statistics - Theory and Methods Dergisi'nde yayımlandı.Silahtaroğlu, geliştirdiği yapay zekâ modelinin, hasta şikayetinden ön tanı koyan ve uygun servise yönlendiren bir sistem olduğuna dikkat çekti. Silahtaroğlu, yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştıkları yapay zekâ modeliyle ilgili "Çalışma acil servise müracaat etmiş 5 bin 394 hastanın şikâyetlerini anlatmak için kullandıkları Türkçe ifadeleri ve bu hastalara konulan 164 farklı tanıyı kullanarak makinenin eğitilmesiyle yapılmıştır. Toplam 391 farklı şikâyetin yanı sıra on binlerce sözcük ile eğitilerek, ön tanı koyar hale gelmiştir" dedi. Prof. Dr. Silahtaroğlu, yapay sinir ağları ve rasgele orman (Random Forest) makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak yapılan çalışmada makinenin yüzde 76 doğrulukla hasta şikaye- tinden ön tanı koyabildiğini de belirterek "Aslında, tanı koymanın ötesinde sistem, hastaların kendilerine özgü kurdukları şikâyet cümlelerinden hangi servise gitmesi gerektiklerini başka bir soru sormadan, anket yapmadan belirleyebilecektir. Hatta bu şikayetlerin yazılı olmasına da gerek yok. Hastaların serbest konuşmalarıyla bile yapay zeka modeli, ön tanısı ve servis yönlendirmesini otomatik olarak yapabiliyor. Modelimiz 2018'de de Türkiye İstatistik Kongresi'nde de tanıtıldı" dedi. Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu, 2020 yılının sonunda Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hekimlerin emrinde çalışması planlanan bu yapay zeka modelinin hala öğrenmeye devam ettiğini de ekledi. Bunun dışında yapay zekâ ile yoğun bakım ünitelerini de yönetmeyi hedeflediklerini de belirten Prof. Dr. Silahtaroğlu "Bu sayede ölümleri azaltmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.