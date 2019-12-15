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ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? İkinci yargı paketi içerisinde af yasası olacak mı?

Genel ile ilgili gelişmeleri mahkum ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere daha önce 39 maddeden oluşan birinci yargı paketi Meclis’ten geçmiş ve yasa Resmi gazetede yayımlanmıştı. Hal böyleyken İkinci Yargı Paketi’nin içinde çıkması beklenen af yasası ile ilgili araştırmalarda hız kazanmıştı. Vatandaşlar, ‘İkinci Yargı Paketi ve ’ sorularının yanıtlarını araştırıyor. Öte yandan konuyla ilgili Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e kesin talimat vermişti, MHP lideri Devlet Bahçeli de verdikleri teklifi bekletmeye alacaklarını ifade etmişti. Peki, af yasası ne zaman çıkacak, ceza indirimi neleri kapsıyor? bilgilerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 15.12.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 12:06
Af yasası ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? İkinci yargı paketi içerisinde af yasası olacak mı?

ile ilgili gelişmeleri on binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İkinci yargı paketi ve ceza indirimi kararları merakla beklenirken, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün infaz düzenlemesi ile ilgili sunumunu dinlemiş ve kesin talimatlarda bulunmuştu. Erdoğan, belirlediği 10 suçtan 6'sına kesinlikle ceza indirimi yapılmaması talimatını vermişti. MHP lideri Devlet Bahçeli de 2018 yılında verdikleri teklifi bekletmeye alacaklarını belirtmişti. Durum böyle olunca da, binlerce mahkûm ve yakını tarafından konuya yönelik araştırmalar artış gösterdi. Bu doğrultuda, 'Genel , ceza indirimi neleri kapsayacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor.

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK, CEZA İNDİRİMİ KAPSAMI NELER?

Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e kesin talimat vererek, 6 suçun af yasası ceza indirimi kapsamı içerisinde bulunmamasını istedi.

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE AF YASASI VAR MI?

Bilindiği gibi, birinci yargı paketi Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, ikinci yargı paketinde af yasası var mı?

Konuya yönelik son dakika detaylarını sizler için derledik.

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Af yasası ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? İkinci yargı paketi içerisinde af yasası olacak mı?
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